Каждому дню соответствует тот или иной цвет, который помогает во многих делах. Такой цвет называется "цвет удачи". Цвет удачи дня должен присутствовать в одежде или окружающих предметах. Он настраивает человека на определенную энергетическую волну, которая и помогает реализовать желаемое.
6, 13, 20, 27 марта. Розовый цвет, оттенки цветов от небесно-голубого до лимонно-желтого помогут в эти дни в делах, связанных с любовью, проведением мероприятий, связанных с развлечениями и отдыхом.
7, 14, 21, 28 марта. Перемены в жизни придут незамедлительно, если в эти дни Вы наденете на себя что-нибудь бирюзовое. В бирюзовом будет легче преодолеть непонимание, проще приобрести новых друзей и улучшить контакты в целом. А если Вы объедините бирюзовый с чем-то коричневым, то сумеете обезопасить себя от конфликтов и дурного влияния более сильных компаньонов.
1, 8, 15, 22, 29 марта. Легко справитесь с тоской и депрессией, если остановите свой выбор на вещах желтого и кремового цвета. Возрастает личная привлекательность. Окружающие будут относится к Вам дружелюбнее, прощая маленькие слабости, не замечая Ваших колкостей. Придет очень быстрое решение затяжной проблемы. Так же хорошие цвета в эти дни - золотистый и оранжевый.
2, 9, 16, 23, 30 марта. Цвета удачи этих дней - серебристый, жемчужно-серый, а также переливающиеся перламутровые цвета. Можете смело приступать к решению вопросов имущественного характера, купли-продажи ценностей, оформлению важных бумаг и документов. Эти цвета помогут Вам обойти все подвохи и держать во внимании все нюансы ситуации. Белый цвет будет незаменим для тех, кто решил разрабатывать дополнительное направление в бизнесе.
3, 10, 17, 24, 31 марта. Ярко-красный цвет поможет в любви. А фиолетовый цвет, присутствуя в одежде или окружающих Вас предметов, улучшит отношения в семье, с родственниками, особенно между детьми и родителями. Фиолетовый направит Вас на формирование гармоничного восприятия мира, философский взгляд на происходящее, усилит свойства интуитивного прозрения. В красном и фиолетовом Вы легко решитесь на кардинальные перемены.
4, 11, 18, 25 марта. Счастливый цвет этих дней - зеленый. В нем Вы приобретете неповторимую значимость, индивидуальность. В зеленом Вы будете удачливы в деньгах, успешны в контактах. И Вам повезет в любви! А присутствие синего цвета усилит свойства ума, оригинальность во взглядах на жизнь и поможет верно оценить поступающую информацию. Синий способствует организации в подготовке к экзаменам, улучшает усвоение знаний, оказывает влияние на размеренное и убедительное изложение собственной точки зрения.
5, 12, 19, 26 марта. Доминирующие цвета этих дней - желтый и зеленый. Эти цвета продлят общий успех в делах, будут способствовать укреплению здоровья. Вы будете на волне удачи, если не станете игнорировать зеленый и желтый. В одежде и в объектах, Вас окружающих, этот цвет будет сохранять и "накапливать" положительную энергия, способствующую процветанию, привлечению изобилия. Жемчужный цвет поможет во всех делах, а также защитит от проблем.