среда, 26 февраля 2020 г.

Календарь СТРИЖКИ НОГТЕЙ на МАРТ 2020 года.


     Ногти с точки зрения медицины - это часть кожи, ее производное, а кожа и ногти отражают состояние человека. Только нужно учесть, что стрижка ногтей и маникюр это несколько разные процедуры. При маникюре вовсе не всегда нужно именно стричь все ногти.

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 марта самые удачные дни для стрижки ногтей. 

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 марта стригите ногти можно, но с оглядкой. Особо чувствительные могут обнаружить досадные заусенцы. Во время стрижки ногтей потребуется предельная аккуратность, ибо легко можно пораниться. Зато стрижка ногтей в эти дни гарантирует укрепление десен и зубов, улучшение работы позвоночника и суставов.

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта стрижку ногтей лучше всего отложить. В результате стрижки ногтей могут появиться неожиданные недомогания и проблемы. 

1, 8, 15, 22, 29 марта стрижка ногтей не всегда будет носить однозначно положительный характер. Наряду с повышением материального уровня, улучшением качества жизни и укреплением выгодных отношений легко и незаметно набирается лишний вес. Эта новость может подпортить настроение, занизить планку самооценки.



Автор: man на 02:35 0 коммент.
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ЦВЕТ УДАЧИ на МАРТ 2020 года.


     Каждому дню соответствует тот или иной цвет, который помогает во многих делах. Такой цвет называется "цвет удачи". Цвет удачи дня должен присутствовать в одежде или окружающих предметах. Он настраивает человека на определенную энергетическую волну, которая и помогает реализовать желаемое. 


6, 13, 20, 27 марта.  Розовый цвет, оттенки цветов от небесно-голубого до лимонно-желтого помогут в эти дни в делах, связанных с любовью, проведением мероприятий, связанных с развлечениями и отдыхом.

7, 14, 21, 28 марта. Перемены в жизни придут незамедлительно, если в эти дни Вы наденете на себя что-нибудь бирюзовое. В бирюзовом будет легче преодолеть непонимание, проще приобрести новых друзей и улучшить контакты в целом. А если Вы объедините бирюзовый с чем-то коричневым, то сумеете обезопасить себя от конфликтов и дурного влияния более сильных компаньонов.

1, 8, 15, 22, 29 марта. Легко справитесь с тоской и депрессией, если остановите свой выбор на вещах желтого и кремового цвета. Возрастает личная привлекательность. Окружающие будут относится к Вам дружелюбнее, прощая маленькие слабости, не замечая Ваших колкостей. Придет очень быстрое решение затяжной проблемы. Так же хорошие цвета в эти дни - золотистый и оранжевый.

2, 9, 16, 23, 30 марта. Цвета удачи этих дней - серебристыйжемчужно-серый, а также переливающиеся перламутровые цвета. Можете смело приступать к решению вопросов имущественного характера, купли-продажи ценностей, оформлению важных бумаг и документов. Эти цвета помогут Вам обойти все подвохи и держать во внимании все нюансы ситуации. Белый цвет будет незаменим для тех, кто решил разрабатывать дополнительное направление в бизнесе.

3, 10, 17, 24, 31 марта. Ярко-красный цвет поможет в любви. А фиолетовый цвет, присутствуя в одежде или окружающих Вас предметов, улучшит отношения в семье, с родственниками, особенно между детьми и родителями. Фиолетовый направит Вас на формирование гармоничного восприятия мира, философский взгляд на происходящее, усилит свойства интуитивного прозрения. В красном и фиолетовом Вы легко решитесь на кардинальные перемены.

4, 11, 18, 25 марта. Счастливый цвет этих дней - зеленый. В нем Вы приобретете неповторимую значимость, индивидуальность. В зеленом Вы будете удачливы в деньгах, успешны в контактах. И Вам повезет в любви! А присутствие синего цвета усилит свойства ума, оригинальность во взглядах на жизнь и поможет верно оценить поступающую информацию. Синий способствует организации в подготовке к экзаменам, улучшает усвоение знаний, оказывает влияние на размеренное и убедительное изложение собственной точки зрения.

5, 12, 19, 26 марта. Доминирующие цвета этих дней - желтый и зеленый. Эти цвета продлят общий  успех в делах, будут способствовать укреплению здоровья. Вы будете на волне удачи, если не станете игнорировать зеленый и желтый. В одежде и в объектах, Вас окружающих, этот цвет будет сохранять и "накапливать" положительную энергия, способствующую процветанию, привлечению изобилия. Жемчужный цвет поможет во всех делах, а также защитит от проблем.  


Автор: man на 02:28 0 коммент.
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Календарь СТРИЖКИ ВОЛОС на МАРТ 2020 года.


     Самая обычная стрижка волос может коренным образом изменить Вашу судьбу. Дни обрезания волос имеют как благоприятное влияние на дальнейшую судьбу человека (позитивно на долголетие, удачу и внешнюю привлекательность), так и негативное, поскольку стрижка в эти дни может повредить жизненной силе человека и навлечь беду.
     Под стрижкой подразумевается действие, укорачивающее волосы более чем на 3 мм.
01 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает ссоры и тяжбы в Вашу жизнь, административные и юридические наказания.
02 марта 2020 г.-стрижка волос продлевает жизнь и привлекает богатство.
03 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает простудные и инфекционные заболевания.
04 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает удачу и улучшает работу органов чувств.
05 марта 2020 г.-стрижка волос принесет остроту чувств и проницательность ума.
06 марта 2020 г.-стрижка волос влечет несчастья и угрозу для жизни, автоварии.
07 марта 2020 г.-стрижка волос принесет остроту чувств и проницательность ума.
08 марта 2020 г.-стрижка волос привлечет приобретение недвижимости, автотранспорта и улучшит благополучие.
09 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает несчастья, болезни органов выделения и половых органов.
10 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает встречи с врагами и несчастья, угрозу травм, смертельные опасности.
11 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает несчастья, проблемы в отношениях, к детям привлекаются плохие привычки.
12 марта 2020 г.-в результате стрижки волос привлечете потери и кражи.
13 марта 2020 г.-стрижка волос увеличивает продолжительность жизни.
14 марта 2020 г.-в результате стрижки волос привлечете отток финансовых средств, потери.
15 марта 2020 г.-стрижка волос улучшает благосостояние и улучшает цвет лица.
16 марта 2020 г.-стрижка волос привлечет приобретение недвижимости, автотранспорта и улучшит благополучие.
17 марта 2020 г.-стрижка волос провоцирует заболевания легких, бронхов, привлекает простуду, ангину.
18 марта 2020 г.-стрижка волос приведет к ухудшению зрения и поражению век, ресниц, бровей.
19 марта 2020 г.-стрижка волос принесет счастье и удачу.
20 марта 2020 г.-стрижка волос привлечет счастье и благосостояние в Вашу жизнь.
21 марта 2020 г.-стрижка волос привлечет счастье и благосостояние в Вашу жизнь.
22 марта 2020 г.-стрижка волос улучшает благосостояние и улучшает цвет лица.
23 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает заболевания желудочно-кишечного тракта и почек.
24 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает встречи с врагами и несчастья, угрозу травм, смертельные опасности.
25 марта 2020 г.-стрижка волос приведет к сокращению продолжительности жизни.
26 марта 2020 г.-стрижка волос принесет в Вашу жизнь конфликты, ссоры и юридические проблемы.
27 марта 2020 г.-стрижка волос привлечет проблемы с деньгами и потери.
28 марта 2020 г.-стрижка волос привлечет заболевания горла, рта, принесет депрессивные состояния.
29 марта 2020 г.-стрижка волос привлечет приобретение недвижимости, автотранспорта и улучшит благополучие.
30 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает простудные и инфекционные заболевания.
31 марта 2020 г.-стрижка волос привлекает ссоры и тяжбы в Вашу жизнь, административные и юридические наказания.

Автор: man на 02:08 4 коммент.
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